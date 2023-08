Mercato PSG : le cas Neymar déchire le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Une recrue nommée Neymar. Vendredi, Luis Enrique a pu compter sur le Brésilien qui a fait son grand retour depuis sa blessure. Et Ney a parfaitement répondu aux attentes avec un doublé et une passe décisive. Alors, oui l’adversaire n’était pas le plus coriace puisque le PSG a rencontré le Jeonbuk Hyundai Motors, mais l’international auriverde a montré des choses intéressantes. Bien qu’il n’ait pas encore retrouvé sa forme et son niveau, il a réalisé un retour intéressant. De quoi donner des idées au PSG ?

Comme l’été dernier, le numéro 10 a été invité à trouver un nouveau point de chute. Manchester United et Chelsea ont d’ailleurs tâté le terrain. Mais la donne a changé depuis que Kylian Mbappé s’est lancé dans un terrible bras de fer face au PSG. On n’imagine donc mal Paris perdre le même été tous les membres de la MNM (Lionel Messi, en fin de contrat, a rejoint l’Inter Miami, ndlr). Tout cela fait donc les affaires de Neymar, qui peut retrouver une place importante au sein du projet sous les ordres de Luis Enrique.

Le cas Ney divise

Un entraîneur qu’il a déjà connu au Barça. Mais jeudi, Sport a expliqué que lors des récents échanges entre le PSG et le FCB au sujet d’Ousmane Dembélé, le club français a glissé le nom de Neymar. Les champions de France ont émis l’hypothèse que les Culés récupèrent leur ancien joueur sous la forme d’un prêt pour compenser la perte de Dembouz. Une proposition osée quand on sait que le PSG a chipé le Français dans le dos du Barça. Ce qui avait été le cas en 2017 pour Neymar.

Rapidement, Sport a ajouté que le Barça n’envisageait pas un retour de son ex. Xavi estime qu’il n’entre pas dans ses plans et qu’il pourrait bouleverser l’équilibre de son vestiaire. Mais tout le monde n’est pas de cet avis en Catalogne. En effet, Mundo Deportivo explique que le cas Neymar est source de vifs échanges en coulisses. Le média pro-Barça précise que plusieurs dirigeants estiment que le faire revenir serait une bonne chose.

Plus qu’un joueur

En effet, malgré sa trahison, ses blessures ou le fait qu’il soit moins fort qu’avant, certains estiment qu’il fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde. Son aura et son impact médiatique sont toujours aussi importants. Et cela plaît à la direction qui voit en lui un moyen d’attirer du monde au stade Montjuïc, que ce soit les supporters comme les touristes. Le Barça manque de stars. Avec Ney, le club catalan en aurait une.

De plus, les patrons de l’écurie ibérique sont conscients que Neymar peut attirer de nombreux sponsors et donc faire rentrer de l’argent dans les caisses. Tous ces points font donc réfléchir le FC Barcelone. Mais pour le moment, son retour n’est pas envisagé par Xavi comme une partie des têtes pensantes du club. Ces derniers estiment qu’ils ont fait un bon travail en se séparant de vétérans de l’équipe. Faire revenir Neymar (31 ans) n’est pas dans leurs plans. Mais ce n’est pas l’avis de tout le monde au Barça. Le début d’un nouveau feuilleton ?