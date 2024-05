Porto, OM : Sergio Conceição a pris sa décision

Que va faire Sergio Conceição ? À 49 ans, le technicien portugais vient de remporter une nouvelle Coupe du Portugal avec le FC Porto. Sa quatrième avec le FCP, sa troisième consécutive. Mais ce trophée sera-t-il le onzième et dernier soulevé par l’ancien coach du FC Nantes avec le club portista ? La question se pose. Le 25 avril dernier, le coach des Dragões avait prolongé son contrat jusqu’en 2028. De quoi mettre un terme aux rumeurs de départ ?

Pas vraiment puisque la fin du règne de l’emblématique président Pinto Da Costa et l’intronisation d’André Villas-Boas avaient complètement rebattu les cartes. Conceição est un entraîneur estampillé Da Costa et peu le voyaient poursuivre sa mission sous AVB. Depuis, le nom de Conceição est régulièrement annoncé du côté de l’Olympique de Marseille où Pablo Longoria cherche un successeur à Jean-Louis Gasset. Hier, après le succès de ses hommes face au Sporting CP (2-1), le coach lusitanien a lâché une petite bombe en conférence de presse.

Conceição va parler

« J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours », a-t-il déclaré, avant de poursuivre quelques instants plus tard. « Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto. Tout ce qui s’est dit en dehors d’Olival (le centre d’entraînement du FCP) n’a pas été facile à gérer. »

Interrogé lui aussi sur l’avenir de Conceição, Villas-Boas a, de son côté, rapidement botté en touche. « On verra. Aujourd’hui (hier) est un jour de célébration, alors on verra plus tard. » Le suspens touche à sa fin. Et pour les fans marseillais qui espèrent voir Conceição débarquer sur la Canebière, voici ce que disait son entourage dernièrement. « Sergio respecte l’identité de l’OM. Il apprécie le côté un peu volcanique du club, assez similaire à celui de Porto. Il continue à suivre avec attention la L1, un championnat qualitatif à ses yeux. » Affaire à suivre.