Kings World Cup : la France s’impose contre le Pio FC, Nasri sorti sur blessure

Pour son entrée en lice dans la Kings World Cup, l’équipe de France du streamer AmineMaTue affrontait ce lundi face les Espagnols du PIO FC. Samir Nasri et Jérémy Ménez faisaient partie de la team baptisée Foot2Rue. Mais les Français ont complètement loupé leur début en concédant un but dès la première minute, avant que le gardien de Foot2Rue n’écope d’un jaune synonyme d’une exclusion de deux minutes.

Menés 5-1 juste avant la mi-temps, les Français ont réussi une remontada et sont revenus à 5-4 juste avant la pause et ont égalisé ensuite grâce à Amara Fofana. Samir Nasri, la star de l’équipe, était contrainte de sortir sur blessure avant la séance de tirs au but. Et grâce à des duels remportés par Jérémy Menez et Yanis Barka, Foot2Rue s’est finalement imposé pour son entrée en lice au Mexique.