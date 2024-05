Une légende de Manchester United se trouve moins forte que Kobbie Mainoo

Il a sûrement été l’attraction de la saison de Manchester United. Inconnu au bataillon avant le début de cette cuvée 2023-2024, Kobbie Mainoo a illuminé les rencontres des Red Devils grâce à son talent et sa fraîcheur idoine pour redynamiser des Mancuniens trop souvent moroses. Sélectionné avec l’Angleterre pour l’Euro 2024, le milieu de 19 ans a donc un avenir radieux devant lui et plusieurs de ses fans s’emballent déjà et le comparent aux plus grands joueurs de l’histoire du club anglais le plus titré. Paul Scholes n’a pas pu éviter ces comparaisons.

Interrogée sur le niveau de son cadet et sur les comparaisons établies entre lui et le numéro 37 d’United, l’ancienne coqueluche d’Old Trafford a avoué qu’il était moins performant que Mainoo au même âge : «*ne perdez pas votre temps avec des comparaisons entre moi et Kobbie Mainoo…Il est 10 fois le joueur que j’étais à 19 ans. J’adore sa façon de recevoir le ballon, son calme, sa conscience de ce qui l’entoure et ses grands buts dans les grands matches. Il est spécial et c’est un pu*** de Red !» Le message est clair.