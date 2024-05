Euro U17 : malgré sa victoire face au Portugal, la France est éliminée

Suite des phases de groupes de l’Euro U17 ce lundi soir. Après une victoire contre l’Espagne et une défaite contre l’Angleterre, la France affrontait le Portugal, sur la pelouse du Ammochostos à Larnaca en Chypre, pour la 3ème et dernière journée du groupe D. Pour cette affiche, l’entraîneur français, Jose Alcocer, a décidé d’aligner un dispositif en 4-3-3 avec une défense composée de Iliesse Salhi, Mustapha Sissoko, Joane Gadou et Marius Louer devant le portier, Jules Stawiecki. Au milieu, le trio Yanis Sellami, Mathys Angely et Pape Cabral ont débuté derrière le trident offensif avec Rayane Messi, Mohamed Kader Meiter et Enzo Sternal.

En première période, les jeunes Bleus ont ouvert le score grâce à Enzo Sternal (36e). Malheureusement, le Portugal a très rapidement égalisé dans le sillage de Afonso Patrão (38e). Dans le second acte, les Bleus ont continué de pousser et ont bien été récompensé avec le but de la victoire signée Enzo Molebe (82e). La France fait donc chuter le Portugal (1-2). Dans l’autre rencontre du groupe D, l’Angleterre a battu l’Espagne (3-1) sans difficulté. Au classement, la France, l’Angleterre et le Portugal terminent avec 6 points. Et sur la différence de buts, les Bleus terminent 3ème et sont donc éliminés de l’Euro.