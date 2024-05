OL : un groupe de supporters appelle au changement !

Lors de la rencontre contre le PSG en Coupe de France, de nombreux comportements de supporters lyonnais ont attiré de multiples critiques. Des graves rixes sur l’A1 au supporter lyonnais mettant un coup de coude à une supportrice voilée dans la fanzone du Groupama Stadium, les supporters lyonnais comme le club ont tous dénoncé ces agissements condamnables. Le groupe de supporters, Six Neuf Pirates, a publié un communiqué ce lundi soir pour revenir sur ces 48 dernières heures mouvementées à Lyon :

«Suite au dernier événement au Parc OL, une ligne a été franchie. Un cri du cœur de nombreux Lyonnais(es) se fait entendre. Pour nous, c’est la goutte de trop et voici notre communiqué. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons nous rassembler, nous, peuple lyonnais, amoureux de l’Olympique Lyonnais, quelles que soient nos cultures, nos religions, nos couleurs de peau. Car le peuple lyonnais, c’est nous. C’est un appel du cœur et un appel à notre passion commune, l’OL. Il est temps de s’unir et d’aider le club dans toutes les démarches et les volontés de changement de mentalité. Nos valeurs, notre respect et nos principes seront l’essence même de notre projet. Aucune concurrence, aucun remplacement, pacifiquement, nous sommes là»