Mais qu’arrive-t-il à Kylian Mbappé ?

« Ce sera son dernier match au Parc en Coupe d’Europe, vous allez voir », « ce sera son dernier match au Parc en Ligue 1, vous allez voir », « ce sera son dernier match avec le PSG, vous allez voir ». Les fans de Kylian Mbappé avaient beau assurer que leur champion allait tout fracasser pour ses dernières sorties avec le PSG, on n’a pas vu grand-chose. Seulement 1 petit but (contre Toulouse, lors de la défaite 1-3) lors de ses 5 dernières apparitions avec le PSG. Dont deux prestations totalement manquées contre le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions.

Contre l’Olympique Lyonnais samedi soir, rebelote lors de la finale de la Coupe de France. Noté 3,5 par notre rédaction, Kylian Mbappé a traversé la rencontre sans l’impacter, malgré de nombreuses tentatives de frappe, souvent forcées. Où était le joueur percutant qui a régalé la Ligue 1 toutes ces années ? Cela fait plusieurs semaines qu’on ne le voit plus. Emprunté physiquement, faisant peu de différences balle au pied, mangé dans les duels et même en vitesse par moments, l’attaquant de 25 ans apparaît bien loin de sa meilleure forme.

Pour beaucoup, c’était là la conséquence d’une saison mal embarquée, en raison de son départ programmé. Mis à l’écart en début de saison, trimballé à gauche et dans l’axe par Luis Enrique, puis régulièrement mis sur le banc suite à l’annonce en interne de sa décision, Mbappé a dû surmonter de nombreux écueils cette saison. Le problème, c’est qu’il a toujours assuré publiquement, au choix, être en forme, ne pas être perturbé, assumer son statut de leader offensif. Et cela ne s’est pas vraiment vérifié. Il a malgré tout fini avec le trophée du meilleur joueur, et ses 27 buts en Ligue 1 l’ont encore consacré meilleur buteur.

Reste qu’une désagréable impression reste en tête. Celle d’un joueur sans jus, sans idée, qui a de plus en plus de mal à se connecter avec ses partenaires. Et forcément, cela inquiète à quelques semaines du début de l’Euro 2024 en Allemagne. Dans quel état physique Didier Deschamps va-t-il récupérer son joueur ? Saura-t-il surmonter l’usure mentale de cette interminable saison ? Et où l’alignera-t-il ? Sur un côté ou dans l’axe ? Pour que l’équipe de France parvienne à aller loin dans la compétition, il faudra un Mbappé bien plus convaincant que celui vu avec le PSG face à Dortmund ou l’OL.