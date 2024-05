LOSC : la stratégie du Real Madrid pour récupérer Leny Yoro

Où évoluera Leny Yoro la saison prochaine ? Probablement pas au LOSC, son club formateur, où il s’est définitivement révélé cette saison, gagnant une place de titulaire indiscutable en défense. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le jeune Français de 18 ans est en position de force. Comme il n’a pas prolongé son contrat, il sait que c’est le dernier été où Lille pourra récolter une indemnité de transfert le concernant. Pour quel montant ? La direction du LOSC assure qu’il faudra signer un énorme chèque, mais aura-t-elle vraiment de quoi négocier au plus haut vu la situation contractuelle de son joueur ?

Le Paris Saint-Germain est sur le dossier depuis de longs mois, comme nous vous l’avions révélé. Mais la concurrence ne baisse pas les bras, et principalement le Real Madrid. Le club merengue a vite identifié Leny Yoro comme un joueur d’avenir, qui pourrait avoir aussi rapidement un impact. Un nouveau Raphaël Varane en sorte. Et les dirigeants madrilènes ont bien diffusé ce discours auprès du joueur, séduit par le projet présenté.

Selon nos informations, le Real Madrid pourrait proposer au LOSC une première proposition à hauteur de 30 M€ + des bonus. Le club nordiste espère bien plus, et compte jouer sur la concurrence pour faire grimper les prix. Mais le Real Madrid a aussi joué ses cartes. Il a demandé à Leny Yoro de rester calme, d’être patient et d’attendre que la Casa Blanca trouve un accord avec son club.

En gros, le Real Madrid espère éviter la surenchère car il pourra compter sur la volonté du joueur de le rejoindre pour faire pencher la balance. Ce qui signifie que Yoro devra repousser les avances du PSG, et des autres clubs, pour que la stratégie fonctionne. En lui dictant la marche à suivre, le Real est très confiant quant à la réussite de l’opération.Plutôt très bien placé dans l’esprit du joueur l’hiver dernier, le PSG a aujourd’hui du retard sur son rival espagnol.