Le syndicat des arbitres prend position dans l’affaire Frappart

Stéphanie Frappart a vécu l’enfer en Grèce en arbitrant la finale de la Coupe entre l’Aris Salonique et le Panathinaïkos. Choisie pour éviter les problèmes liés à la corruption, l’arbitre française n’a pas passé la soirée espérée et a été prise à partie par l’Aris Salonique, qui n’a pas apprécié son arbitrage. Au coup de sifflet final, joueurs, membres du staff et le président de l’Aris se sont montrés très agressifs envers l’arbitre française, escortée par la police pour pouvoir quitter le terrain, alors que l’Aris Salonique a annoncé vouloir déposer une plainte auprès de l’UEFA.

Ce mardi, après les évenements, le Syndicat des Arbitres de Football d’Élite est sorti du silence. «De telles attitudes montrent une nouvelle fois l’irrespect le plus total et la négligence la plus absurde à l’égard de la fonction d’arbitre, et la partialité des acteurs de ce match. Il y a encore beaucoup de travail. Bravo Stéphanie. Si les comportements de l’équipe perdante à la fin du match sont indignes des valeurs du football, les amoureux de notre sport peuvent être rassurés : tout s’est bien passé ensuite pour l’équipe arbitrale. Que lui reprocher ? D’avoir fait son travail dans un contexte houleux, avec impartialité», assure le SAFE.