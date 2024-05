Barrage Bundesliga : Bochum réalise une remontada folle et climatise Düsseldorf !

Fin des barrages d’accession à la Bundesliga ce lundi soir. Après avoir écrasé Bochum à l’aller (0-3), Fortuna devait assurer l’essentiel au retour, sur la pelouse du stade du Merkur Spiel-Arena. Dans une rencontre relativement équilibrée entre les deux équipes, ce sont les joueurs de Heiko Butscher qui ont empoché avec la victoire (0-3). Dos au mur, ils avaient besoin d’un exploit et c’est chose faite dans un scénario complètement dingue ce lundi soir en Allemagne.

Avec un doublé de Philipp Hofmann (18e, 66e) et un pénalty transformé par Kevin Stöger (70e), Fortuna s’est fait remonter et tout s’est joué aux prolongations puis aux tirs au but (5-6) remportés par Bochum. Avec un score cumulé de (3-3), Fortuna Düsseldorf, pensionnaire de la deuxième division, ne va pas jouer en Bundesliga la saison prochaine. Quant à Bochum, c’est un retour dans l’élite allemande pour une nouvelle fois consécutive après une belle promotion en 2021.