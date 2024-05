Real Madrid : Jude Bellingham et Vinicius envoient un message à Kylian Mbappé

La saison prochaine, le Real Madrid aura encore plus fière allure. Ayant l’opportunité de remporter un troisième titre cette saison avec la finale de Ligue des Champions samedi contre le Borussia Dortmund, les Merengues ont déjà réalisé une saison exceptionnelle. S’appuyant sur plusieurs jeunes joueurs étant déjà des références à leurs postes comme Jude Bellingham et Vinicius, le club de la capitale ibérique va également accueillir Kylian Mbappé dès la saison prochaine. Une nouvelle qui a de quoi ravir tout un peuple devant cette venue historique. Même chez les joueurs, la hype est présente comme l’ont souligné l’Anglais et le Brésilien ce lundi lors d’un point presse en amont de la finale de C1.

La suite après cette publicité

«Comme je vous l’ai dit, je ne fais pas l’équipe et je ne fais pas les transferts non plus, rappelle le milieu de 20 ans. Mais Kylian Mbappé… quel joueur. Qui ne voudrait pas évoluer avec lui ? Je ne veux pas ajouter de pression sur ses épaules, mais ça ne doit pas être simple pour lui puisque tout le monde parle de ça. Ce serait vraiment très sympa (qu’il vienne).» De son côté, Vinicius a envoyé un message plus mystérieux mais qui laisse penser qu’il est capable de laisser son aile gauche à KM7 : «je suis fier d’avoir joué 9 cette saison. Je n’avais jamais imaginé ça avant. Je l’ai souvent fait. Le coach m’a poussé à jouer à ce poste et désormais, je m’y sens plus à l’aise qu’en tant qu’ailier. Maintenant, quand il me dit de jouer sur l’aile, je lui réponds non (rires). Mais cette saison est belle et y jouer y contribue.»