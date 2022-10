L'incroyable astuce pour gagner 11 300 € aux paris sportifs !

Partant du principe simple de tenter d'arracher le maximum de gains en prenant le minimum de risques, le pari combiné est aujourd'hui l'option la plus intéressante. Mais pour les plus novices d'entre vous, en quoi cela consiste exactement ? Un pari combiné a pour objectif principal de placer plusieurs pronos avec une seule mise. Un peu comme le loto foot, bien connu dans les bars et des plus anciens. Bien évidemment, vous ne gagnez que si tous vos pronostics sont exacts. C’est forcément risqué, mais étant donné que les cotes sont multipliées entre elles, le gain est plus gros et peut s'avérer même colossal par rapport à la mise de départ.

Match nul entre le PSG et l'OM (cote* à 5,60)

Si ce match s'était déroulé début septembre, on n’aurait pas donné chère de la peau de l'OM face au PSG tant le club parisien était au-dessus du lot. Mais depuis le début du mois d'octobre, rien ne va plus au PSG, pourtant toujours invaincu. Entre les différentes affaires qui touchent le club, le spleen de Kylian Mbappé, les polémiques, les blessures et les matches nuls qui s'enchaînent, Paris est en plein doute. Tout l'inverse de l'OM qui a le moral au zénith, surtout après sa double belle victoire en Ligue des Champions face au Sporting. Dès lors, on devrait, comme lors des deux derniers classiques au Parc des Princes, assister à une rencontre serrée entre deux équipes qui aiment se détester. Un match à l'intensité folle et qui risque de déboucher sur un score nul comme les trois derniers résultats du PSG.

victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (cote* à 2,20)

Si les deux équipes ont fait match nul en Ligue des Champions cette semaine en revenant au bout du bout des arrêts de jeu respectivement face au Shakthar et face à l'Inter Milan, elles ne sont clairement pas dans le même état d'esprit. Car dès que le relief monte, le Barça tousse. Comme face au Bayern Munich et l'Inter Milan en Ligue des Champions. Et là, c'est une montagne qui se dresse devant Xavi et les siens. Bien que moins impressionnant que l'an passé, le Real Madrid et Karim Benzema vont vouloir marquer les esprits en Liga. Et c'est bien le Barça et sa défense en détresse qui vont en subir les frais pour une victoire logique à Bernabeu du club merengue.

Match nul entre Liverpool et Manchester City (cote* à 4,00)

Si un gouffre sépare Liverpool de Manchester City en Premier League (13 points de retard en 10 journées), le match entre les deux meilleures équipes des dernières années en Angleterre s'annonce là aussi très serré. Liverpool a retrouvé des couleurs en Ligue des Champions en atomisant les Glasgow Rangers 7-1 tandis que City s'est montré émoussé face à Copenhague en laissant au repos notamment Erling Haland. Et malgré la présence du cyborg norvégien, un match nul est plus que probable entre les deux équipes, notamment du fait d'une double statistique imparable. Liverpool n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs disputés contre Manchester City (2 victoires et 2 matchs nuls) tandis que Manchester City n'a perdu aucun match cette saison.

victoire de Rennes face à l'OL (cote* à 2,30)

Avec 7 victoires et 3 nuls sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues, le Stade Rennais de Bruno Genesio est en grande forme à l'heure d'affronter une équipe lyonnaise en plein doute malgré l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche. Si le choc psychologique est possible dans ce genre de situation, la dynamique rennaise et les deux gifles reçues par l'OL face au club breton l'an passé (4-1 et 2-4) laisse plus que jamais présager une victoire Rouge et Noir. D'autant que Martin Terrier, Florian Maurice et Bruno Genesio auront à cœur de faire vaciller leur ancien club.

(*cotes soumises à variations)