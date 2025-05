PSG : Luis Enrique envoie un message avant la finale contre l’Inter Milan

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain défiera l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Cinq ans après sa défaite 1-0 contre le Bayern Munich, le club francilien veut vaincre le signe indien et enfin décrocher le succès.

La suite après cette publicité

Questionné par Canal+ sur une possible victoire, le coach des Parisiens Luis Enrique n’attend pas à ce qu’une individualité sorte particulièrement du lot et compte surtout sur son collectif : «si on gagne la Ligue des Champions, ce ne sera pas avec une star, mais avec 24 stars.»