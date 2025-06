David Beckham anobli par le roi d’Angleterre

Légende du football anglais et premier joueur à avoir le statut de star mondiale pour le grand public, David Beckham se fera désormais appeler «Sir David» par ses pairs. En effet, le propriétaire de l’Inter Miami a été anobli ce jeudi par le roi d’Angleterre, Charles III. «Je n’aurais jamais pu imaginer que je recevrais un tel honneur, moi qui vient d’une famille modeste, avec des parents et des grands-parents patriotes et fiers d’être Britanniques», a déclaré l’ancien milieu de terrain.

Sa femme Victoria, ancienne chanteuse du groupe «Spice Girls» et créatrice de mode, a également obtenu un titre de noblesse. Passé par Manchester United et le Real Madrid avant de finir sa carrière au PSG, David Beckham aura marqué le monde du football par son apparence de gendre parfait, ses coups francs millimétrés et son rôle au sein de la première génération des Galactiques du Real.