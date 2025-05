Arthur Fils ne veut pas jouer en même temps que le PSG

Supporter du Paris Saint-Germain, Arthur Fils ne l’a jamais caché et aura bien la tête ce samedi à la finale de la Ligue des Champions entre les Franciliens et l’Inter Milan. Le tennisman quatorzième mondial qui vient de se qualifier aujourd’hui pour le troisième tour de Roland-Garros où il affrontera le Russe Andrey Rublev. Une rencontre prévue ce samedi qui pourrait bien se télescoper avec le match de la bande de Luis Enrique. Interrogé par Le Parisien, il a exprimé sa volonté ne pas vouloir manquer ce match et tout l’amour qu’il porte à la formation francilienne.

La suite après cette publicité

«S’il le faut je n’aurai pas le choix, mais je ne veux pas jouer le soir, plutôt dans après-midi ! Il n’y a pas une autre équipe qui compte. Moi j’ai toujours été Paris. J’ai un peu joué au foot et j’ai commencé à regarder quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Neymar au début, c’était le feu de Dieu. J’ai aussi regardé Cavani et Zlatan avec mon père. Je continue à regarder, mais comme je voyage beaucoup avec le décalage horaire, c’est dur de suivre la L1. Mais la Ligue des Champions, je la suis tout le temps où que je sois», a-t-il déclaré.