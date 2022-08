Le Real Madrid sans pitié avec Mariano Diaz

La suite après cette publicité

Mariano Diaz (29 ans) est un boulet que le Real Madrid traine depuis l’été 2018. Alors que Séville pensait le recruter, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avait décidé de revenir dans la capitale espagnole. Après s’être refait la cerise chez les Gones, le Dominicain pensait faire un retour par la grande porte.

Mais depuis quatre ans, son bilan est catastrophique. Snobé par Jules Lopetegui, Santiago Solari, Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti, Mariano Diaz n’a joué que 51 matches de Liga (7 buts). La Casa Blanca a bien tenté de s’en débarrasser à plusieurs reprises, mais à chaque fois, l’ancien Gone s’accrochait à son contrat (3,6 M€ annuels jusqu’en 2023).

Madrid espère toujours encaisser un chèque

Cette année, la donne semblait avoir changé. Annoncé dans le viseur de clubs tels que Getafe, le Celta de Vigo, le Séville FC, le Rayo Vallecano ou encore l'Espanyol, l’attaquant n’a plus qu’un an de contrat. Or ce dernier serait d’accord pour partir, mais à condition d’être libéré par les Merengues. Une requête qui ne passe pas selon AS.

Déjà bien agacé par les refus permanents de son joueur lors des derniers mercatos, le Real Madrid a été clair avec Mariano : il doit partir cet été et il ne sera pas libéré de son contrat. Les Madrilènes savent que les courtisans du buteur n’ont pas les moyens d’assumer son gros salaire, mais ils ne veulent pas faire de cadeaux, persuadés que la fin du mercato pourrait réserver une bonne surprise, à savoir un transfert sec ou un prêt avec un pourcentage conséquent sur une future revente.