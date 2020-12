MU : Ole Gunnar Solskjaer heureux du retour en forme d'Anthony Martial

Après un début de saison ô combien difficile, Anthony Martial semble petit à petit retrouver de belles couleurs. Buteur contre Everton en quart de finale de League Cup (2-0), et auteur de prestations convaincantes ces dernières semaines, l’attaquant des Red Devils a retrouvé pour le plus grand bonheur de son entraîneur, son niveau qui lui avait permis d’être élu meilleur joueur du club par ses partenaires, la saison passée. Au sortir des trois dernières rencontres de son équipe, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est mué en buteur à deux reprises et en passeur à trois reprises.

Un retour en forme auquel n’a pas manqué de réagir le tacticien de MU en conférence de presse ce vendredi. «Anthony Martial a beaucoup apporté à l'équipe ces derniers temps, en délivrant des passes décisives et en marquant des buts. Il est de plus en plus en forme. Je pense qu'il l'a montré face à Leeds. Ses statistiques lors de ce match, au niveau de la course, sont devenues la nouvelle norme pour lui. C'est ça que je veux voir», a-t-il ainsi confié.