Le tacle de Take Kubo à la France

A la veille du match retour entre la Real Sociedad et le PSG, les Basques veulent y croire, malgré cette défaite 2-0 à l’aller. En conférence de presse, lorsqu’il a été interrogé sur la différence de niveau entre les deux équipes sur le plan individuel, le Japonais Take Kubo en a profité pour adresser un petit tacle aux Français…

« Je me rappelle du Mondial, lors de la finale entre la France et l’Argentine, j’ai senti que l’Argentine avait plus de coulles. Et ça se sentait. Il y a des joueurs qui ont plus de qualité, qui sont plus rapides ou plus forts, mais le mental est le principal, et demain on a besoin de ça »*, a lancé le Nippon. Bon souvenirs…

