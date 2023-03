Argentine : Lionel Messi a fait une folie à 200 000€

La suite après cette publicité

Lundi soir, Lionel Messi (35 ans) a remporté le trophée du joueur de l’année lors de la cérémonie FIFA-The Best organisée dans la capitale. Le joueur du PSG a notamment été récompensé pour sa belle Coupe du Monde avec l’Argentine. D’ailleurs, The Sun révèle qu’il a fait une petite folie pour marquer le coup.

En effet, Messi a dépensé pratiquement 200 000 euros (197 000 euros, ndlr) pour acheter 35 iPhone en or pour les joueurs de l’Albiceleste et le staff présents au Qatar. Sur chaque téléphone sont gravés le nom et le numéro du joueur ainsi que l’écusson du pays avec la mention "champion du monde 2022". Une source proche de la Pulga a d’ailleurs précisé : «Lionel voulait faire quelque chose de spécial pour célébrer le moment qui le rend le plus fier. Il a contacté l’entrepreneur Ben Lyons et ils ont conçu le design ensemble.» Un joli cadeau de la part de l’Argentin.

