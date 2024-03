Coupe d’Allemagne : encore un exploit pour Sarrebruck, qualifié pour les demi-finales

Nouvelle sensation en Coupe d’Allemagne ! Sarrebruck a éliminé le Borussia Mönchengladbach (2-1) en quart de finale et valide son ticket pour le dernier carré. C’est un véritable exploit pour le pensionnaire de 3e division, déjà tombeur aux tours précédents du Bayern Munich et de l’Eintracht Francfort, et qui affrontera Kaiserslautern le 2 avril prochain pour une place en finale.

global 27 Possession 73 54 Duels gagnés 46 67 Passes réussies 88

En plus de cela, la soirée avait mal commencé avec l’ouverture du score de Gladbach signée Robin Hack (8e) sur un service de l’ancien Brestois, Franck Honorat. Sarrebruck a vite réagi grâce à Amine Naïfi (18e), avant de l’emporter sur un contre de dernière minute concrétisé par Kaï Brüncker (90e+3).