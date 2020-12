Manchester United - Manchester City : les compositions probables

Jour de derby à Manchester ! En fin d'après-midi les Red Devils accueillent les Citizens pour le choc de cette 12e journée de Premier League (18h30 à suivre en direct sur notre site). L'occasion est belle pour les deux équipes de creuser l'écart au classement alors qu'elles ne se tiennent qu'en un point. Ole Gunnar Solskjær devrait s'appuyer sur un 4-2-3-1 avec Henderson dans les buts. Devant lui, une charnière centrale où l'on devrait retrouver Maguire et Tuanzebe, Shaw et Wan Bissaka animeront les couloirs. Un double pivot au milieu avec Fred et McTominay et Bruno Fernandes en numéro 10. Rashford et Greenwood occuperont les côtés, avec Cavani en pointe de l'attaque.

De son côté, Pep Guardiola va devoir composer son 4-3-3 avec quelques absences. Zack Steffen prendra place dans les buts avec Laporte et Stones en charnière, Mendy et Cancelo dans les couloirs. Doyle évoluera en sentinelle, entouré par Gündoğan et Bernardo Silva. Enfin, on devrait avoir une attaque composée par Jesus en pointe, Torres et Foden sur les côtés.