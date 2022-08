PSG : la réaction de Marquinhos après la victoire face à Nantes

La suite après cette publicité

Une victoire 4-0 et tout va bien au Paris Saint-Germain. Le capitaine Marquinhos s'est exprimé en zone mixte au micro de L'Equipe après la prestation XXL des Parisiens hier lors du Trophée des champions face au FC Nantes, à Tel Aviv. Sous la nouvelle ère Galtier, le PSG évolue désormais dans un système en 3-4-1-2, une structure défensive qui passe de trois à cinq lors des transitions offensives-défensives. Lors de la tournée au Japon et face au Canaris, les joueurs du PSG ont su appliquer les consignes de leur entraîneur malgré quelques maladresses comme le souligne le capitaine Rouge et Bleu : « C'est très important, on voulait gagner avec la manière. On avait bien travaillé. L'équipe était compacte, on a fait ce qu'il fallait. On est bien, de mieux en mieux dans le système à 3 derrière. Il fallait un temps d'adaptation. On a fait quelques petites erreurs mais on a vite corrigé cela à l'entraînement et avec la vidéo. De plus en plus, on va prendre des automatismes et ça ira mieux. »

Au delà de la bonne performance défensive et un premier clean-sheet de Donnarumma, les attaquants parisiens ont su briller lors de ce Trophée des Champions, notamment Lionel Messi qui reste sur les six bons derniers mois de la saison précédente. Selon Marquinhos, Christophe Galtier arrive à positionner le septuple Ballon d'or pour le mettre dans les meilleures conditions : « Leo (Messi) était très à l'aise sur le terrain aujourd'hui (dimanche), on l'a vu sur le terrain. Il est dans une position qu'il aime bien, le coach a réussi à tirer le meilleur des joueurs et ça a influé sur la performance de tout le groupe. On a fait une bonne préparation, presque un mois, et ça se voit. La philosophie et les schémas sont différents, on entre dans une nouvelle étape. Il y a eu de belles choses l'an dernier, il faut prendre le bon côté des choses. »