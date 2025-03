Lucas Beraldo ne considère pas le PSG imbattable

En zone mixte, après la rencontre remportée par le PSG face à l’OM au Parc des Princes (3-1), Lucas Beraldo a tenu à revenir sur la victoire de son équipe mais surtout des chances de titre qui se précisent avec désormais 19 points d’avance sur son dauphin et rival marseillais.

La suite après cette publicité

«Ce fut un grand match contre Marseille, nous avons réussi à maîtriser nos actions, nous avons réussi, quand nous sommes arrivés devant le but, à définir le jeu et nous avons pu prendre 19 points d’avance pour être bien placé. Non Paris n’est pas imbattable, mais je crois que nous avons étudié beaucoup les adversaires auxquels nous faisons face, nous nous préparons à chaque match avec la mentalité ultime, et je pense que cela donne des résultats pour nous. Je pense qu’il y a une chance que nous soyons champions, mais nous allons faire notre travail pour que nous le soyons mathématiquement».