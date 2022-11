Corée du Sud-Ghana : les compositions officielles

Premier match de la deuxième journée du groupe H ce mardi à l'Education City Stadium d'Al Rayyan entre la Corée du Sud et le Ghana. Les Coréens, emmenés par Heung-min Son, ont accroché l'Uruguay jeudi dernier (0-0) tandis que le Ghana a cédé face au Portugal (3-2). Les Blacks Stars sont donc dans l'obligation de faire un résultat s'ils veulent garder un espoir de voir les huitièmes de finale. Pour la Corée, une victoire serait la bienvenue avant d'affronter le Portugal vendredi prochain.

Quelques changements pour Paulo Bento avec la titularisation de Cho Gue-sung à la place de Hwang Ui-jo en pointe. A noter également l'entrée dans le onze de Kwon au milieu. La star et capitaine Heung-min Son est bien présente. En face, du changement également pour Otto Ado qui opte pour un 4-3-3 avec une trio d'attaque composé des frères Ayew et Inaki Williams. Thomas Partey est aligné au milieu avec Abdul Samed et Kudus. Djiku et Baba Rahman font les frais des choix d'Ado pour ce second match.

Les compositions officielles :

Corée du Sud : Kim Seung-gyu - Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su - Jung Woo-young, Hwang In-beom, Kwon Chang-hoon, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min (c) - Cho Gue-sung

Ghana : Zigi – Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah - Partey, Abdul Samed, Kudus – Jordan Ayew, Iñaki Williams, André Ayew (c).

