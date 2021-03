L'Inter Miami lance son deuxième maillot pour la saison 2021 de la MLS

Pour la seconde saison de son histoire en MLS, l’Inter Miami a lancé son nouveau maillot secondaire pour la campagne 2021, baptisé « La Palma ». Après une première année compliquée pour la franchise de David Beckham, l'ex superstar du football mondial a décidé de nommer son ancien coéquipier, Phil Neville, au poste d'entraîneur pour tenter de mener l'équipe en playoffs (phase à élimination directe).

La suite après cette publicité

Pour cette nouvelle saison qui démarre au mois d'avril, Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain porteront donc « La Palma » qui vient s'ajouter au premier maillot blanc. Le nom de ce maillot est tout simplement lié aux palmiers que l'on peut apercevoir en relief sur ce fond noir brillant. Quand on pense à Miami, on pense forcément aux palmiers et à la plage et c'est ce que l'Inter Miami et l'équipementier allemand ont voulu mettre en avant pour coller l'image du club à celle de la ville.

Ce fond noir est rejoint par des touches de rose qui apparaîssent au niveau du floquage, des trois bandes et des logos de l'équipementier et du club. Au niveau de la nuque, on retrouve l'expression « Freedom To Dream » (liberté de rêver en français), souvent utilisée par les propriétaires David Beckham et Jorge Mas pour décrire la mentalité des habitants du sud de la Floride. Il y a également une petite touche de bleu turquoise à l'intérieur du maillot au niveau du cou et de la ceinture, en référence à la baie de Miami. Ce maillot s'imprègne donc de la culture de South Beach avec un côté flashy grâce aux touches de rose et de bleu mais surtout aux feuilles de palmier.

Le nouveau maillot est déjà disponible sur le store d'adidas dans deux versions: l'une à 130€ et l'autre à 90€. Les nouveaux survêtements de l'Inter Miami sont également disponibles sur Foot.fr.

Photos : @SoccerBible