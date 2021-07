JO : Dani Ceballos forfait jusqu'à la fin de la compétition ?

Coup dur pour Dani Ceballos. Sélectionné pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'Espagne, le joueur de 24 ans était sorti à la pause lors du match d'ouverture contre l'Egypte (0-0). Touché à une cheville, le milieu de terrain du Real Madrid a passé des examens médicaux ce lundi et souffrirait d'une entorse, qui devrait le rendre indisponible jusqu'à la fin du tournoi olympique, selon les informations du quotidien ibérique AS.

De son coté, l'Espagnol a indiqué qu'il travaillait pour pouvoir revenir à temps et rejouer pendant la compétition. «De la douleur, oui. Mais avec l'espoir et l'enthousiasme d'essayer de tout faire pour revenir à temps et continuer à aider mes coéquipiers lors de ces Jeux Olympiques», a-t-il expliqué sur son compte Twitter. Il manquera néanmoins le prochain et dernier match de poules de la sélection espagnole, contre l'Argentine mercredi 28 juillet (13h).