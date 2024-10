RB Leipzig : El Chadaille Bitshiabu s’accroche, mais…

El Chadaille Bitshiabu ne lâche rien. À 19 ans, le jeune défenseur français entame sa deuxième saison au RB Leipzig, avec l’envie de prouver sa valeur. Lors de sa première année en Allemagne, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain (qui avait été vendu en échange de 15 M€) s’était rapidement blessé au genou en aout 2023, le laissant près de trois mois éloigné des terrains. La suite ? Après un come-back en novembre 2023, il n’a joué que sept matches de Bundesliga.

La suite après cette publicité

Cette saison, il a de nouveau été frappé par la malchance en se blessant encore dès le mois d’août. Cette fois, c’est l’ischio qui a trinqué. Revenu après un passage de vingt jours à l’infirmerie, Bitshiabu espère toujours prouver sa valeur à son entraîneur Marco Rose. Mais là encore, c’est compliqué. L’été dernier, le joueur n’avait pas voulu être prêté pour avoir un meilleur temps de jeu. Désireux de s’imposer au RBL, Bitshiabu s’accroche. Sa mission s’annonce toutefois compliquée.

À lire

La mise au point du boss du Bayer Leverkusen sur Florian Wirtz

«Il peut être un joueur très important pour nous»

Actuellement, l’ancien Parisien est barré par de sacrés clients, à savoir Lutsharel Geertruida, Willi Orban et Castello Lukeba. Un constat qui a comme conséquence un total de trois petits matches seulement au compteur pour le Français (tous en championnat). Remplaçant lors des chocs de Ligue des Champions face à la Juventus et l’Atlético de Madrid, El Chadaille Bitshiabu va devoir cravacher. Mais son coach vient de lui envoyer un message d’espoir.

La suite après cette publicité

« Chad a fait un excellent match à Leverkusen (le 31 aout dernier, ndlr). À ce niveau, il peut être un joueur très important pour nous. Nous avons confiance en Chad et il peut faire son chemin ici. Nous nous demandons bien sûr comment nous pouvons soutenir au mieux son développement, à savoir le prêter à nouveau pour un an ou six mois. Mais il a lui-même décidé de rester ici et de s’en sortir », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse. Reste à savoir si le Français gardera cette ligne de conduite si son temps de jeu reste le même à l’approche du mercato hivernal.