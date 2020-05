Pas d’événements de plus de 5 000 personnes avant septembre

Le déconfinement de la France, après quasiment deux mois de confinement, commencera lundi prochain, le 11 mai. C'est pourquoi le Premier Ministre, Édouard Philippe, avec plusieurs membres du gouvernement, a organisé ce jeudi après-midi une conférence de presse afin de définir les contours de ce déconfinement. Christophe Castaner, le Ministre de l'Intérieur, est notamment revenu sur les événements avec du public qui concerne le football et notamment les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Et nous ne sommes pas près de revoir du public lors d'un match de football dans notre pays.

En effet, le Ministre de l'Intérieur a expliqué qu'«aucun événement regroupant plus de 5 000 personnes ne sera autorisé d'ici le mois de septembre.» Ce qui signifie que si la Ligue 1 et la Ligue 2 venaient à reprendre durant le mois d'août, ceci se fera à huis clos ou dans des stades avec moins de 5 000 personnes présentes. Cela pose question aussi par rapport à une reprise par l'UEFA de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, toujours qualifiés, pourraient donc devoir disputer la suite de la compétition, lors des matches à domicile, à huis clos dans leur stade. Bref, la crise pour le foot français n'est pas terminée et le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Loin de là.