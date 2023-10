Conflit israélo-palestinien : le message fort de Patrice Evra

Ces derniers jours, le monde est touché par le terrible conflit israélo-palestinien qui fait de nombreuses victimes. Dans le milieu du football, certains joueurs n’hésitent pas à sortir du silence pour afficher leur soutien à l’un des deux camps ou pour appeler à la paix entre les deux pays. Cette fois-ci, c’est au tour de Patrice Evra de publier un message sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

L’ancienne légende de Manchester United a tenu à publier un message de paix entre les deux camps, appelant à la fin des bombardements notamment. «C’est difficile de ne pas continuer à parler de ce qui se passe en ce moment !! Mort, douleur, haine, colère, injustice, etc… mais je choisis l’espoir, que certaines personnes ne peuvent pas comprendre en ce moment parce qu’elles souffrent trop ! Je choisis l’humanité plus que tout. Je crois en l’espoir et je sais que cela deviendra réel», a-t-il expliqué en ponctuant son message d’un drapeau palestinien et d’un drapeau israélien.