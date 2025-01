MHSC : Laurent Nicollin est cash sur Wissam Ben Yedder

Laurent Nicollin est clair. Montpellier ne souhaite pas recruter Wissam Ben Yedder, libre de tout contrat, mais embourbé dans des problèmes judiciaires. Il l’a expliqué dans les colonnes du Midi-Libre.

La suite après cette publicité

«Cela n’a jamais été une piste. On en prend plein la gueule, mais on n’a jamais discuté financièrement avec Ben Yedder. Si chaque fois que quelqu’un appelle pour proposer un joueur, on doit justifier si on le prend ou pas… Je sais que l’on nous prend pour un club de débiles, de nuls et d’incompétents, mais si on prend quelqu’un, on veut un joueur en activité et présent dans un club. On est dernier, on ne va pas attendre deux mois avant qu’il soit compétitif.» Le message est clair !