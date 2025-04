OL : Paulo Fonseca espère une réduction de sa sanction

Lourdement suspendu après son coup de sang devant M. Millot lors de Lyon-Brest, le 2 mars dernier, Paulo Fonseca a écopé d’une interdiction de toutes fonctions officielles et d’accès au banc de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant à ces zones en Ligue 1. Et ce, jusqu’au 30 novembre 2025. Mais le technicien aura une seconde chance de se défendre devant le CNOSF, le 6 mai prochain.

Et Paulo Fonseca espère voir sa sanction être réduite : «j’espère pouvoir faire modifier ma sanction. Je la trouve très injuste, incompréhensible. J’espère qu’un peu de justice pourra être rendue. On va tout faire pour cela. Oui, je crois en la justice, parce que cette situation est difficile à accepter. Pour moi, accéder au vestiaire est quelque chose de très important. Beaucoup d’entraîneurs ont fait des choses pires et n’ont pas été autant sanctionnés. J’ai le sentiment qu’on m’a utilisé pour donner l’exemple. Mais je veux payer pour ce que j’ai fait, pas pour l’image que cela donne. Je ne trouve pas la décision juste. C’est ma troisième saison en France. En trois ans, j’ai pris un seul carton rouge. Je respecte beaucoup le travail des arbitres et le football français», a-t-il expliqué en conférence de presse ce samedi.