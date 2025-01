Juventus-AC Milan : les compositions officielles

Quinze jours après avoir croisé le fer en Supercoppa, la Juventus et l’AC Milan se retrouve pour un match de Serie A (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 18h sur Foot Mercato). C’est simple, les deux équipes ont besoin de points. Aussi bien les Bianconeri afin de retrouver les places qualificatives en Ligue des Champions, que les Rossoneri, déjà pour retrouver les strapontins européens.

Thiago Motta a concocté un 4-2-3-1. Bien que sujet à de nombreuses rumeurs de départ, Cambiaso est sur le terrain en tant que latéral droit. La plus grosse surprise est l’absence de Vlahovic à la pointe de l’attaque, remplacé par Gonzalez. À l’instar du match qui s’est déroulé en Arabie Saoudite, Yildiz et Mbangula sont présents sur les ailes. De son côté Conceição mise sur le même dispositif. Ne pouvant composer avec Pulisic, le Portugais a choisi de titulariser Musah sur le côté droit. Et le sauveur de la finale contre l’Inter, Tammy Abraham, est seul en attaque, préféré à Morata.

Les compositions officielles :

Juventus : Di Gregorio - Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie - Locatelli, Thuram - Yildiz, Koopmeiners, Mbangula - Gonzalez

AC Milan : Maignan - Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez - Bennacer, Fofana - Musah, Reijnders, Leao - Abraham