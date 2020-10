OL : Jean-Michel Aulas revient sur le transfert avorté de Memphis Depay

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas présentait les comptes semestriels d'OL Groupe. Cela n'a pas empêché le président de l'Olympique Lyonnais d'évoquer l'actualité du club rhodanien. Celle-ci a notamment été marquée par le transfert avorté de Memphis Depay au FC Barcelone. L'international néerlandais qui s'était déjà mis d'accord avec le Barça, n'a pu rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman en Catalogne. Un dénouement inattendu qui a plutôt été mal vécu par le capitaine lyonnais.

Conscient que son joueur a été affecté par ces négociations malheureuses, JMA estime que Depay en fin de contrat en juin 2021, fera le maximum pour rallier les Blaugranas en janvier prochain. « Depuis le début j'ai été clair avec Memphis. J'avais eu deux fois le président Bartomeu, à Barcelone, qui m'avait dit ne pas voir comment les choses pouvaient se faire. Je sais que Koeman l'a laissé espérer, et que Memphis était prêt à faire des efforts. Aujourd'hui, il est déçu, mais pas par rapport à l'OL, plutôt par rapport à Barcelone. Il va tout faire pour se trouver en situation d'aller là-bas en janvier. Ce n'est pas moi qui prendrai la décision, c'est Juninho, de la même manière qu'il a assumé toutes les décisions du mercato avec Vincent Ponsot. Rudi Garcia, lui, s'est battu corps et âme pour que Memphis reste. Je n'ai pas abandonné l'idée de le prolonger, mais comme il a toujours dit non, ça paraît difficile, » a ainsi confié Aulas.