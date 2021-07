PSG-US Orléans : les compositions officielles

Trois jours après sa victoire dans le temps additionnel face à Augsbourg (2-1) à l'occasion de son troisième match de préparation de la saison, le Paris Saint-Germain affronte ce samedi l'US Orléans (N1), au Stade de la Source. Pour cette rencontre, Sergio Ramos est encore préservé et absent du groupe. Alexandre Letellier est titulaire dans les buts, derrière une défense composée de droite à gauche par Nathan Bitumazala, Thilo Kehrer, El Chadaille Bitshiabu et Teddy Alloh. Achraf Hakimi, testé récemment positif au Covid-19, débute sur le banc. Un cran plus haut, Idrissa Gueye et Junior Dina Ebimbe forment le double-pivot, alors qu'Arnaud Kalimuendo, Xavi Simons et Julian Draxler sont en soutien de Mauro Icardi.

En face, l'USO s'articule en 4-3-3. Franck L'Hostis est le dernier rempart, Alex Marchadier en défense centrale, tandis que Baïla Diallo occupe le couloir gauche de la défense. Timothé Nkada est en pointe.

Les compositions d'équipes :

Paris SG : Letellier - Bitumazala, Kehrer, Bitshiabu, Alloh - Dina Ebimbe, Gueye - Kalimuendo, Xavi Simons, Draxler - Icardi

US Orléans : L'Hostis - Halby-Touré, Saint-Ruf, Marchadier, Diallo - Goujon, Keita, Talal - Soumaré, Nkada, Benkaid.