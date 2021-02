Le RB Leizpig tombe d'accord avec Strasbourg pour Mohamed Simakan

La tendance jouait en faveur du RB Leipzig et cela est en train de se concrétiser en cette fin de mercato hivernal. Le grand espoir du Racing Club de Strasbourg, Mohamed Simakan (20 ans), est tout proche de rallier la formation allemande. Le natif de Marseille s'est imposé depuis un an et demi comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 que ça soit d'abord comme latéral droit puis maintenant comme défenseur central.

Polyvalent et plein de personnalité, il a pris part à 19 rencontres de Ligue 1 cette saison pour un but et une passe décisive et se retrouvait depuis plusieurs mois sur les tablettes du RB Leipzig et de l'AC Milan. Le Borussia Dortmund a fait irruption un peu plus tardivement dans le dossier, mais ça n'a pas suffi. Profitant de l'arrivée de Fikayo Tomori à l'AC Milan, le RB Leipzig était en position de force et a su convaincre le joueur.

Ainsi, selon les informations de Sky Allemagne, le dossier en serait désormais à son dénouement. Le média révèle qu'un accord a été trouvé entre le RB Leipzig et le Racing Club de Strasbourg pour le transfert de Mohamed Simakan. Le départ du jeune défenseur va se chiffrer aux alentours de 15 millions d'euros. Cela va donc faire de Mohamed Simakan la vente la plus chère du club alsacien à égalité avec Youssouf Fofana parti l'hiver dernier à Monaco.

