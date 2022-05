Pourquoi Roger Schmidt a dit oui à Benfica

C'est officiel depuis quelques jours, Benfica a décidé de miser sur Roger Schmidt pour ouvrir un nouveau cycle au sortir d'un exercice réussi en Europe (élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool) mais raté sur la scène nationale (3e place en Liga Bwin, aucune coupe nationale). Un joli coup, puisque, selon nos informations, ce dernier était très sollicité, notamment en Allemagne, en Espagne et en Angleterre, dès lors qu'il a annoncé qu'il ne prolongerait pas son bail au PSV Eindhoven.

Certaines de ses propositions étaient même supérieures à celles soumise par les Portugais sur le plan économique. Mais son contrat de deux ans, jusqu'en juin 2024, avec Benfica, pour lequel Daniel Lorenz - qui avait notamment géré le transfert de Danilo Pereira du FC Porto vers le Paris SG à l'été 2019 - est intervenu, le technicien allemand n'a finalement pas beaucoup hésité à le signer. Toujours selon nos informations, le coach aime beaucoup le Portugal et sa capitale. Il les connaît bien pour y avoir organisé plusieurs stages de préparation avec ses clubs précédents.

Soif de titres, mercato passionnant

Par ailleurs, il est convaincu qu'il peut ajouter de jolies lignes à son palmarès à la tête du SLB, qu'il considère comme un grand club, historique en Europe, et ce, même si l'intersaison s'annonce agitée du côté du Estadio da Luz. Darwin Nuñez, Alejandro Grimaldo, Rafa Silva ou encore Julian Weigl, quatre cadres de l'équipe ces derniers mois, sont en effet annoncés sur le départ, sans compter les joueurs qui n'entrent pas dans les plans du club sur le long terme, à l'image de Haris Seferovic ou Adel Taraabt. Mais cela n'effraie en rien, le natif de Kierspe est conscient que Benfica est un club vendeur, qui a besoin de régulièrement réaliser de belles opérations afin d'équilibrer ses comptes.

Il espère d'ailleurs, en collaboration étroite avec la direction de Rui Costa, ancienne légende du club aujourd'hui président, pouvoir réinvestir quelques deniers pour faire venir des éléments compatibles avec sa philosophie et son modèle de jeu. Le buteur croate Petar Musa (ex-Boavista) a déjà signé. Certains noms circulent déjà avec plus ou moins d'insistance (Mihailo Ristic, Ibrahim Sangaré, Mario Götze, Mauro Junior, etc.). Roger Schmidt, qui a également officié au RB Salzbourg (2012-2014) en Autriche et au Beijing Guoan (2017-2019) en Chine, espère poursuivre sur sa lancée au Portugal. Avant de, pourquoi pas, un jour, rentrer au pays pour y terminer sa jolie carrière.