Benfica : au moins 8 départs dès le début du mercato

Benfica ne joue plus rien en cette fin de saison, mais prépare déjà activement l'avenir. Roger Schmidt a ainsi été choisi comme coach pour la saison prochaine. Et l'Allemand aura à sa disposition un effectif clairement remanié. O Jogo assure en effet dans son édition du jour que le club lisboète prépare au moins 8 départs dès le début du mercato d'été. Le plus attendu est celui de Darwin Nuñez (22 ans), buteur international uruguayen très en vue cette saison, notamment en Ligue des Champions, courtisé par les cadors de Premier League et d'Europe.

La suite après cette publicité

L'attaquant de la Celeste devrait être suivi par le latéral gauche espagnol Alejandro Grimaldo (26 ans), le milieu marocain Adel Taarabt (32 ans) et le goleador suisse Haris Seferovic (30 ans). Les gardiens Helton Leite (31 ans) et Mile Svilar (22 ans) sont eux aussi candidats au départ. Valentino Lazaro (26 ans) et Nemanja Radonjic (26 ans), respectivement prêtés par l'Inter et l'Olympique de Marseille, ne seront eux pas conservés. Le début d'un exode qui devrait totalement bouleverser le visage de l'effectif du SLB.