Coupe de France : la programmation des 1/8e de finale est connue

Alors que le tirage au sort des 1/8e de finale de la Coupe de France a eu lieu hier soir, cette fois-ci nous connaissons la programmation et de belles affiches sont à prévoir. Cela débutera mardi 6 février avec un duel entre Sochaux et le Stade Rennais à 20h45 sur beIN Sports 1. Sur la même chaîne on retrouvera le choc Olympique Lyonnais - Lille OSC le mercredi 7 février à 18h30. Le multiplex de 20h30 sera diffusé sur beIN Sports 3 ce mercredi 7 février à 20h30 avec les quatre rencontres qui seront à retrouver sur les différents canaux de beIN Sports.

En co-diffusion sur beIN Sports 1 et France 3 le mercredi 7 février à 21h10, le match Paris Saint-Germain - Stade Brestois sera l’affiche de la soirée. Enfin, le jeudi 8 février à 20h45 aura lieu le match Rouen - AS Monaco sur beIN Sports 1 avec le tirage au sort des 1/4 de finale juste avant à 20h.