Coupe de France : le tirage au sort complet des 8es de finale !

Un programme ô combien chargé attendait les amoureux du ballon rond avec le retour de la Coupe de France. Malgré le report de la confrontation entre l’Entente Feignies Aulnoye FC (N2) et Montpellier et en attendant le verdict du choc au sommet opposant le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, l’intégralité des 16es de finale de la compétition se sont disputés du vendredi 19 au dimanche 21 janvier. À ce titre, ce sont les joueurs de l’Olympique Lyonnais qui ont ouvert le bal. Confronté à une vaillante équipe de Bergerac (N2), l’OL a évité de justesse le piège tendu par le club du Périgord (1-2) grâce à sa jeune recrue hivernale, Malick Fofana, et à Maxence Caqueret. Au lendemain de la qualification des Gones, la doyenne des compétitions françaises a tenu toutes ses promesses en nous réservant son lot de surprises à l’image de l’exploit du Puy-en-Velay (N2) qui s’est offert le scalp de Dunkerque (2-1), actuel 19e de deuxième division.

En parallèle, les écuries de Ligue 1 ont généralement performé, même si Monaco a été contraint de puiser dans ses ressources pour venir à bout de Rodez (1-3). Même son de cloche pour Brest, longtemps bousculé par une formation de Trélissac (N2) qui aura joué sa chance jusqu’au bout (1-2). Au terme d’un match animé marqué par des incidents dans les tribunes du Matmut Atlantique en préambule du coup d’envoi, Nice a battu Bordeaux (3-2) tandis que le FC Nantes, finaliste malheureux de la dernière édition, a été éliminé par Laval sur la plus petite des marges (1-0). La lanterne rouge de Ligue 2 Valenciennes s’est redonné un peu de confiance en terrassant le Paris FC (2-1).

Un choc Lyon-Lille au programme

Enfin, le Paris Saint-Germain a tenu son rang. Sans briller et porté par Kylian Mbappé, les Franciliens ont tranquillement disposé d’Orléans (1-4). Ce dimanche, Lille, Le Havre et Strasbourg ont tenu leur rang alors que Toulouse, tenant du titre, a pris la porte contre Rouen au terme d’une séance de tirs au but incroyable (3-2, 12 tab à 11). De son côté, Sochaux a également fait sensation en venant à bout de Reims (2-2, 5 tab à 4). À noter, par ailleurs, l’exploit du petit poucet de la compétition Saint-Priest (N3), tombeur (4-1) de Romorantin (N2). Dans la foulée de ces rencontres, Bruno Cheyrou, ancien dirigeant de l’OL, procédait au tirage au sort des 8es de finale. Dès lors, les différents cadors de la compétition sont désormais fixés.

Ainsi, le Paris Saint-Germain accueillera le Stade Brestois alors que l’OGC Nice se déplacera sur la pelouse de l’Entente Feignies Aulnoye FC (N2) ou de Montpellier (L1). De son côté, Rennes, tombeur de l’OM, retrouvera Sochaux au tour suivant. A noter également un gros choc de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille. Pour le reste, Le Puy-en-Velay (N2) recevra le Stade Lavallois MFC (L2). Strasbourg (L1) défiera Le Havre (L1) et Saint-Priest (N3), la sensation des 16es de finale, accueillera Valenciennes (L2). Pour conclure ce tirage au sort, l’AS Monaco ira, quant à elle, défier Rouen

Le tirage au sort complet des 8es de finale

Entente Feignies Aulnoye FC (N2) ou Montpellier (L1) / OGC Nice (L1)

Paris Saint-Germain (L1) - Stade Brestois (L1)

Le Puy-en-Velay (N2) - Stade Lavallois MFC (L2)

Strasbourg (L1) - Le Havre (L1)

Saint-Priest (N3) - Valenciennes FC (L2)

Sochaux (N1) - Stade Rennais (L1)

Olympique Lyonnais (L1) - LOSC Lille (L1)

Rouen (N1) - AS Monaco (L1)

Les équipes engagées pour les 8es de finale de la Coupe de France