CdF : le coup d’envoi de Bordeaux-Nice décalé après des affrontements en tribunes

Des images que l’on n’aime pas voir. Le match de Coupe de France entre Bordeaux et Nice, prévu ce samedi à 17h30, a du être décalé de quelques minutes à cause d’affrontements entre les supporters des deux équipes. Les CRS ont dû intervenir pour tenter de ramener le calme dans les tribunes du Matmut Atlantique, après des jets de fumigènes et une bagarre près du parcage visiteurs.

La suite après cette publicité

Le coup d’envoi a donc été retardé de cinq minutes. Pour rappel, la préfecture de la Gironde avait au départ interdit le déplacement des supporters niçois en marge du seizième de finale pour un «antagonisme entre les supporters des deux formations depuis de nombreuses années». Avant que l’Association nationale des supporters (ANS) ait réussi à faire lever cette interdiction jeudi soir.