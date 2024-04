PSG : qu’arrive-t-il à Warren Zaïre-Emery ?

Demain soir, le Paris Saint-Germain va défier le FC Barcelone dans son antre du Parc des Princes pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un match pour lequel Luis Enrique comptera sûrement sur son jeune talent Warren Zaïre-Emery (18 ans). Préservé face à Clermont, le milieu de terrain est remis de la béquille reçue en demi-finale de Coupe de France face à Rennes (1-0). Devenu titulaire indiscutable cette saison chez les Rouge et Bleu, l’international tricolore (2 sélections, 1 but) pourrait d’ailleurs à nouveau dépanner au poste de latéral droit face aux Blaugranas, en raison de la suspension d’Achraf Hakimi.

Mais si WZE reste un titulaire indéboulonnable de Luis Enrique, beaucoup ont constaté que le jeune Parisien brillait moins qu’en début de saison. Moins tranchant, Zaïre-Emery casse nettement moins les lignes avec ses percées balle au pied et semble accuser un bon coup de pompe. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme toutefois que le joueur indique en privé ne pas ressentir de fatigue, tout en affichant des statistiques moins performantes du joueur dans le secteur de la récupération. Est-il trop utilisé par son entraîneur alors qu’il n’a que 18 ans (il a disputé 35 matches, toutes compétitions confondues cette saison) ? Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le quotidien confirme que le staff des Bleus a lui aussi remarqué une forme de fatigue physique et psychologique.

WZE doit digérer

D’ailleurs, après la défaite face à l’Allemagne, Didier Deschamps avait clairement pointé du doigt la prestation difficile de son jeune protégé. « C’est un jeune joueur, il n’a pas fait son meilleur match avec nous. Cela dépend de lui, mais aussi des joueurs autour de lui. Le fait d’avoir du temps de jeu est important, même si je sais qu’en faisant ces choix-là, cela peut nuire au rendement collectif. L’état de fatigue est important, mais cela peut arriver aussi de se relâcher psychologiquement. Remettre la machine en route met du temps. Que ce soit Warren ou un autre, on n’a pas réussi à se hisser au niveau de l’Allemagne. »

Devenu titulaire au PSG à seulement 17 ans, appelé par Didier Deschamps dans la foulée, trimballé par Luis Enrique entre le milieu et le poste d’arrière droit, surexposé médiatiquement : Warren Zaïre-Emery met-il tout simplement du temps à digérer ce changement radical de statut dans sa jeune carrière ? «Vous ne mesurez pas à quel point il a dû gérer dix mille choses en même temps cette saison», a confié un salarié du centre de formation du PSG au journal. Car en plus de tous ces chamboulements dans sa carrière professionnelle, WZE se prépare également à passer le bac et son permis de conduire, avant d’enchaîner peut-être avec un Euro. C’est ce qui s’appelle avoir un agenda bien chargé.

