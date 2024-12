Saint-Etienne - Marseille : les compositions probables

Après les victoires du LOSC et de l’OL, l’OM ne doit pas louper son déplacement sur la pelouse de l’ASSE ce dimanche soir, à Geoffroy-Guichard (20h45) pour revenir à hauteur de l’AS Monaco, dauphin du PSG. Toujours sans Carboni, Moumbagna, Cornelius, Lirola et Harit, Roberto De Zerbi a décidé de reconduire son 3-4-3 assez classique, avec très peu de surprises. Devant Rulli, la charnière alignée contre l’AS Monaco, la semaine dernière, reste inchangée.

Geoffrey Kondogbia, Amir Murillo et Leonardo Balerdi ont été reconduits. Devant eux, Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier restent indéboulonnables devant la charnière phocéenne, alors que Quentin Merlin, en l’absence d’Ulisses Garcia, et Luis Henrique évolueront dans un rôle de piston. Devant eux, on notera la position d’Adrien Rabiot dans un rôle de soutien de son attaquant Neal Maupay, qui semble définitivement avoir gagné sa place devant Elye Wahi.

9 blessés à Saint-Etienne

Pour accompagner les deux attaquants, Mason Greenwood sera bien présent. L’AS Saint-Etienne, qui a des chances de se retrouver relégable en cas de mauvaise performance, se présentera contre l’OM avec un total de neuf joueurs absents. Olivier Dall’Oglio devra notamment faire sans Yvann Maçon, Aimen Moueffek, Mickael Nadé, Ibrahima Wadji et Mathieu Cafaro. En 4-3-3, les Verts auront donc un milieu de terrain Bouchouari-Ekwah-Mouton pour défier l’OM.

En attaque, on retrouvera bien la paire Zuriko Davitashvili et Ibrahim Sissoko, avec Ayman Aiki. Un rapport de force qui s’annonce déséquilibré en raison des nombreuses absences stéphanoises, mais les Verts comptent sur un chaudron en ébullition pour donner de la voix et repartir de l’avant après une terrible défaite concédée à Rennes, lors de la précédente journée (0-5).