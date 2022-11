PSG : Auxerre ne fera pas de cadeau selon Benoît Costil

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le PSG affronte Auxerre pour la dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du monde. Et forcément, on ne parle que des possibles blessures des stars parisiennes à seulement une semaine du Mondial. Mbappé, Messi ou encore Neymar : les trois sont des éléments essentiels pour leur sélection et une blessure serait un véritable drame national. Mais pas de quoi inquiéter Auxerre. En conférence de presse, Benoit Costil a expliqué ne pas avoir peur du tout de les blesser. Le promu jouera à fond.

«Est-ce qu’on a peur de blesser des joueurs ? Non. Nous, on a un match à jouer, un objectif de fin de saison, avec des objectifs chaque week-end. Ce match il faut qu’on le joue, nous on n’a pas de Coupe du monde. Maintenant, il est évident qu’on ne souhaite pas de blessure de qui que ce soit à Paris, que ce soit Kylian (Mbappé) ou n’importe quel autre joueur. On souhaite qu’ils arrivent à la Coupe du monde dans les meilleures dispositions possibles. Mais s’ils pouvaient aller en Coupe du monde avec une non-victoire pour leur dernier match avant la trêve, ce ne serait pas plus mal.»

