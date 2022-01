Mino Raiola placé en soins intensifs ?

Le 12 janvier dernier, la planète football était en émoi après l’annonce de l’hospitalisation en urgence du célèbre agent Mino Raiola. Le clan du représentant de joueurs avait ensuite calmé le jeu en affirmant que ce n’était qu’un contrôle prévu à l’avance.

Or le journal Bild nous apprend que l’état de santé de Raiola serait plus inquiétant qu’annoncé. Le média allemand affirme que l’homme d’affaires souffre d’une maladie pulmonaire et qu’il serait placé en soins intensifs.