AS Roma : la très belle histoire de Riccardo Calafiori de retour après une grave blessure au genou

La suite après cette publicité

La carrière d'un footballeur se joue parfois sur des détails et peut vite prendre fin. Cela peut être dû à des problèmes physiques, à des mauvais choix, à une hygiène de vie douteuse, la dépression ... Les causes peuvent être nombreuses et peuvent avoir des incidences plus ou moins importantes. Pour Riccardo Calafiori, sa carrière aurait pu prendre fin brutalement à 16 ans en Youth League. Formé à l'AS Roma, le jeune latéral gauche italien s'impose peu à peu comme l'une des grandes promesses des Gialorossi. Signant très jeune son premier contrat professionnel, il dispute avec l'équipe U19 la "Ligue des Champions des jeunes". Et dans une rencontre de la phase de poule contre le Viktoria Plzen (défaite 4-3) le 2 octobre 2018, il va subir un véritable attentat. Dans un duel au milieu du terrain il voit son adversaire essuyer ses crampons de manière très violente. Le constat est alors sans appel, il a le genou "désintégré". Cela équivaut à la rupture de tous ses ligaments, du ménisque et de la capsule articulaire au niveau de son genou gauche. Une blessure qui n’arrive pratiquement jamais dans le football comme l'avait expliqué le médecin chargé de lui faire passer une IRM : «c'est le genre de blessures qui arrivent généralement en motocross, pas dans le football. Un accident qui arrive une fois tous les 10 ans.» Le soir même, Edin Dzeko arborera son maillot lorsqu'il célébrera son triplé contre le Viktoria Plzen (5-0) afin de lui rendre hommage. À ce moment-là, la carrière de Riccardo Calafiori semble très compromise, mais Mino Raiola son agent va bien l'accompagner.

Riccardo Calafiori se rend alors aux Pays-Bas et entame un grand travail de récupération avec plusieurs opérations. L'objectif est de retrouver la motricité de son genou. Démontrant un sacré carractère pour son jeune âge, le latéral ne voulait pas baisser les bras comme il l'expliquait sur ses réseaux le lendemain de sa blessure : «le moment est venu de vraiment faire ressortir tout ce que j'ai à l'intérieur. Cette fois, il n'y a pas de match décisif, pas de finale à gagner ... Il y a la bataille la plus importante de ma vie devant moi, et je ne peux certainement pas me retenir. Le moment est venu de mettre le garçon de côté, parfois j'ai été un garçon jusqu'à présent, pour sortir ses couilles et devenir un Homme. Une grave blessure au genou me maintiendra immobile pendant longtemps et m'éloignera des terrains, mais le désir de revenir plus fort qu'avant augmentera chaque jour ! Pour la énième fois, je suis confronté à un défi très difficile, mais comme toujours je gagnerai !!!» Né à Rome et grand fan du club giallorosso, Ricardo Calafiori continuera son travail de récupération. C'est d'ailleurs avec une grande tristesse qu'il avait réagi sur ses réseaux sociaux au départ de la légende romaine Daniele De Rossi pour Boca Juniors : «malheureusement, je ne pourrai pas réaliser l'un de mes plus grands rêves depuis que je suis enfant, jouer avec vous et devenir votre coéquipier ...» S'il ne pourra jamais jouer à l'AS Roma avec l'une de ses idoles, son rêve de porter le maillot du club de la Louve est resté intact.

Il a failli marquer pour sa première avec la Roma

De retour sur les terrains en ce début de saison, Ricardo Calafiori joue avec l'équipe U19 et retrouve peu à peu ses sensations. Disposant d'un profil qui plaît beaucoup au nouveau coach de l'équipe première Paulo Fonseca, il sera convoqué quatre fois au cours de la saison sans entrer en jeu. En Europa League lors d'un match contre le Borussia Mönchengladbach, lors de la 9e journée de Serie A contre l'AC Milan, la 10e journée face à l'Udinese et la 12e face à Parme. Sa saison n'en restera pas moins positive avec 5 buts et 2 passes décisives en 16 matches avec l'équipe U19. Si bien qu'il recevra une belle récompense lors de la dernière journée de championnat. Ce samedi soir contre la Juventus, il a pu faire ses grands débuts avec l'AS Roma. Titulaire il va jouer une heure et va démontrer l'étendu de ses qualités. Peu avare dans les efforts, il va même marquer une sublime reprise de volée à l'entrée de la surface suite à un corner à la 27e minute de jeu, mais sa réalisation sera finalement refusée pour une faute d'un de ses coéquipiers. Qu'importe l'essentiel est ailleurs avec cette belle revanche ainsi qu'une victoire 3-1 contre la Vecchia Signora.

CALAFIORI! 💛❤️



Primo gol in Primavera un anno dall'infortunio 💪



DAJE RICCARDO! 🙌#ASRoma pic.twitter.com/hldtM6MSZC — AS Roma (@OfficialASRoma) October 19, 2019

Sur ses réseaux sociaux, le jeune italien de 18 ans savourait «nuit magique et rêves d'une vie devenu réalité ... Il ne pouvait y avoir de meilleurs débuts!» Combatif, il a livré un premier match de grande qualité obtenant notamment un penalty que Diego Perotti a transformé. Auréolé d'un 7 par la Gazzetta dello Sport, il a reçu la troisième meilleure note de son équipe derrière Nicolo Zaniolo et Diego Perotti. Estimé aux alentours de 4-5 millions d'euros, Riccardo Calafiori ne semble pas concerné par un départ, mais plusieurs clubs surveillent attentivement sa situation. En début de mois, le Corriere dello Sport avait fait part d'intérêts émanant de la Juventus et du Paris Saint-Germain. Le quotidien italien a récemment évoqué le nom de la Fiorentina. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Riccardo Calafiori ne semble pas pressé et pour le moment profite de ses débuts réussis. Près de deux ans après son terrible accident, le latéral gauche a réussi son rêve, jouer avec l'AS Roma. Il s'est aussi donné les moyens de changer son avenir qui semblait compromis.