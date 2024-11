Lille - Rennes : Steve Mandanda blâme la situation de son équipe

Malgré la défaite de son club face au LOSC (0-1), Steve Mandanda a tout de même voulu souligner les points positifs à dégager de la première de Jorge Sampaoli sur le banc du Stade Rennais. «Sampaoli ? Il est sûr de ses idées, on parle très peu de l’adversaire, on parle de nous, ce qu’on doit faire, en peu de temps, je trouve qu’il y a du mieux, il faut continuer à travailler et être conscient de la situation, il ne faut pas lâcher», a lâché le portier de 39 ans.

La suite après cette publicité

Mais l’ancien Marseillais a aussi tenu à clarifier la situation dans laquelle se trouve son équipe, 15e de Ligue 1 à un point de la zone rouge. «Je fais passer un message et il est clair, on est dans une situation pas simple, on est pas loin des relégables, il faut aussi être conscient qu’on a de la qualité et qu’on peut faire mieux, on doit faire beaucoup mieux, car c’est un club qui mérite d’être au-dessus et pas là où l’on se trouve», précise-t-il. Reste à savoir s’il sera écouté. Pour rappel, après ce nouveau revers à Lille, Rennes ne compte que 11 points après 12 journées. Il faut remonter à la saison 2002-2003 pour trouver pire démarrage de l’équipe bretonne.