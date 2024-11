Ligue 1 : Edon Zhegrova et le LOSC plombent la première de Jorge Sampaoli avec Rennes

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplaçait sur la pelouse du LOSC pour une rencontre importante pour plusieurs raisons. Auteurs d’un début de saison calamiteux, les Bretons avaient besoin de rapidement engranger des points afin d’entretenir leurs espoirs européens en fin de saison. Pour rectifier le tir, les dirigeants rennais ont fait appel à Jorge Sampaoli avant la trêve. Le technicien argentin disputait donc son premier match cet après-midi et une victoire était impérative pour parfaitement lancer son mandat. Pour ce faire, l’ancien coach de l’OM décidait d’aligner un 3-5-2 novateur où la confiance était faite à un duo Gouiri-Kalimuendo en attaque. De son côté, Lille, qui avait l’occasion de revenir à un point de l’OM en cas de victoire, faisait dans le classique et Bruno Genesio avait aussi à cœur de l’emporter face à son ancien club.

Dès les premiers instants, la rencontre a été très disputée. Même si les premières opportunités ont mis du temps à venir, l’intensité était de mise et les premiers contacts étaient rugueux. Problème, les blessures côté rennais ont freiné l’engouement du début de match. Sur un dégagement anodin, Alidu Seidu s’est tenu l’arrière du genou en se tordant de douleur. Un terrible coup dur pour les Bretons qui ont également failli perdre Lorenz Assignon quelques minutes plus tard (19e). Faisant sortir le SRFC de son match, ces blessures ont par ailleurs donné plus de liberté au LOSC pour s’organiser offensivement, à l’instar de la première mèche allumée par Mitchell Bakker (25e). Finalement, la sanction est tombée avec Edon Zhegrova.

Rennes n’a pas su revenir dans la partie

Mis en échec par Steve Mandanda quelques minutes auparavant (39e), le Kosovar a profité de la frappe ratée de Jonathan David pour surgir et tromper Mandanda d’une belle frappe croisée (1-0, 43e). Devant au tableau d’affichage, les Dogues ont continué de se procurer de grosses opportunités au retour des vestiaires. Pour autant, la réussite n’était pas forcément de leurs côtés face à des Rennais agressifs, à l’instar de ce but refusé à Jonathan David pour une position de hors-jeu au début de l’action (57e). Pour autant, la seconde période était assez calme dans les deux surfaces et les deux équipes ont souvent manqué d’imagination pour réellement faire la différence dans les zones qui comptent.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 3 Marseille 23 12 +11 7 2 3 27 16 4 Lille 22 12 +8 6 4 2 19 11 5 Lyon 19 12 +3 5 4 3 19 16 6 Reims 18 12 +4 5 3 4 20 16 7 Nice 17 11 +10 4 5 2 21 11 8 Auxerre 17 12 +1 5 2 5 20 19 9 Lens 17 12 +1 4 5 3 13 12 10 Toulouse 15 12 -1 4 3 5 13 14 11 Strasbourg 13 11 -2 3 4 4 20 22 12 Brest 13 12 -6 4 1 7 16 22 13 ASSE 13 12 -14 4 1 7 11 25 14 Le Havre 12 12 -14 4 0 8 9 23 15 Rennes 11 12 -6 3 2 7 13 19 Voir le classement complet

Malgré les entrées en jeu de talents offensifs de part et d’autre, le score n’a finalement pas évolué au terme d’un second acte assez moribond. En fin de match, Edon Zhegrova est même sorti en grimaçant, visiblement touché aux adducteurs. Une petite alerte qui pourrait l’empêcher de jouer face à Bologne en Ligue des Champions ce mercredi. Avec cette victoire étriquée, le LOSC consolide sa quatrième place et reste au contact de l’OM et de l’AS Monaco. De son côté, Rennes fait du surplace dans les zones dangereuses du classement. Outre ce nouveau résultat décevant, Jorge Sampaoli rate ses débuts. Miné par la grave blessure de Seidu en début de match, l’Argentin n’a pas pu empêcher la troisième défaite consécutive de son équipe dans l’élite. Il cherchera donc à remporter son premier match sur le banc rennais la semaine prochaine contre Saint-Etienne (samedi, 17h). En attendant, Rennes reste 14e.