MU : la frustration de Leny Yoro après le match nul contre l’OL

Ce premier but sous le maillot de Manchester United va laisser un goût amer à Leny Yoro. Auteur de l’égalisation face à l’OL, le défenseur français a finalement vu son équipe s’écrouler dans les dernières secondes de la recnontre, alors qu’elle avait su prendre l’avantage juste avant grâce à Zirkzee. Présent au micro de Canal+ après le match nul concédé par les Red Devils au Groupama Stadium (2-2), Yoro n’a pas caché sa déception.

«On sait que dans les matchs comme ça, à l’extérieur, ça nous met vraiment bien si on gagne avant le match retour à la maison. Mais malheureusement, on prend ce but à la fin, on va essayer de tout faire pour gagner à la maison. Ça a été un très bon match, ils ont été très bons, on espère faire mieux à domicile parce que je pense qu’on peut faire mieux.Ce sera un autre match, avec nos supporters, on sera complètement boostés, l’atmosphère sera beaucoup mieux à Old Trafford.»