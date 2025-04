MU : Ruben Amorim est bluffé par l’OL

Après le match nul 2-2 entre l’OL et Manchester United, Ruben Amorim s’est exprimé face aux médias. Et le Portugais n’était pas ravi du résultat. «Nous progressons match après match, mais nous devons être plus précis. Encore une fois, ce sont deux matches : c’est la mi-temps et il faut penser au suivant. Mettre le ballon au fond des filets, c’est tout. Nous progressons, alors continuons sur cette lancée. Dimanche, nous avons un match de Premier League contre une grande équipe, puis nous aurons le temps de penser au match retour.»

Il a ajouté : «ce sera un match difficile. On sait que Lyon veut créer des connexions près de sa surface et exploiter les espaces. On doit étudier le jeu et essayer d’être meilleurs au match retour. On va analyser le match, mais ce sera un match différent. On doit être prêts, mais c’est dans notre stade. Nos supporters veulent qu’on presse tout le temps, et c’est une équipe très intelligente, qui essaie de nous pousser, d’exploiter les espaces derrière. On doit être très intelligents, pas seulement avec le cœur, mais avec la tête. Au match retour, on va faire ça.» Réponse jeudi prochain.