C4 : le Betis facile contre les Polonais de Jagiellonia, la Fiorentina bat Celje

Comme Chelsea plus tôt dans la soirée face au Legia Varsovie (0-3), le Betis Séville a pris une belle option sur la qualification en demi-finale de Ligue Europa Conférence. Et comme pour les Blues, c’est aux dépens d’une formation polonaise que les Andalous y sont parvenus, puisqu’ils ont pris le meilleur sur Jagiellonia (2-0), tombeur du Club Bruges au tour précédent. En première période, Cedric Bakambu avait exploité les espaces béants laissés dans le dos de la défense adverse pour marquer son 6e but de la saison dans la compétition (24e).

Le prometteur Jesus Rodriguez a apporté sa patte pour valider le succès des siens avant la pause (45+2e). Il faudra un exploit de Jagiellonia pour espérer décrocher son billet pour les 1/2 finale. En parallèle, la Fiorentina, double finaliste sortant de cette C4, a pris le meilleur sur les Slovènes de Celje (1-2). Ranieri et Mandragora ont marqué pour les Italiens, tandis que l’ancien Bordelais Logan Delaurier-Chaubet a marqué sur penalty pour les locaux. Enfin, le Rapid Vienne est allé s’imposer sur la pelouse du club suédois de Djurgarden (0-1).